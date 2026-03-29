L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni | l’accoglienza della sindaca Carnevali il saluto dei suoi dipendenti - Foto e video

Nella mattina di domenica 29 marzo, a Palazzo Frizzoni, la sindaca di Bergamo ha accolto il feretro dell’ex primo cittadino, Franco Tentorio. La cerimonia ha visto la presenza di dipendenti comunali che hanno rivolto un saluto. La scena è stata documentata con foto e video, senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

L’OMAGGIO. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha accolto il feretro dell’ex primo cittadino Franco Tentorio a Palazzo Frizzoni nella mattinata di domenica 29 marzo. Il momento di raccoglimento con i 30 dipendenti del suo studio. Alle 17 la preghiera con la sua Giunta. Una folla di cittadini sta rendendo omaggio a Franco Tentorio, già sindaco di Bergamo dal 2009 al 2014. La camera ardente, aperta dalle 9 di questa mattina - domenica 29 marzo - nella sala consiliare di Palazzo Frizzoni, è un continuo via vai di persone. Il feretro è arrivato intorno alle 8,30 in piazza Matteotti, accolto dai familiari insieme alla sindaca di Bergamo, Elena Carnevali e alla presidente del Consiglio comunale, Romina Russo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali, il saluto dei suoi dipendenti - Foto e video Articoli correlati La sindaca Carnevali: “Tentorio, un punto di riferimento per la comunità di Bergamo”“Di Franco Tentorio ricordo la cordialità, la propensione all’ironia e uno stile appassionato, ma mai sopra le righe – inizia così il ricordo di... Boga Juventus, terminate le visite mediche: che accoglienza dei tifosi per il nuovo arrivato – FOTO e VIDEOTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Altri aggiornamenti su Palazzo Frizzoni Temi più discussi: Addio a Franco Tentorio, il dolore di Bergamo: Un vero gentiluomo; La morte di Tentorio, l’affetto di amici e avversari politici: Un grande bergamasco; Addio a Franco Tentorio, già sindaco di Bergamo: aveva 81 anni; I messaggi di cordoglio della politica bergamasca per l’ex sindaco Franco Tentorio. L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali - FotoLa sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha accolto il feretro dell’ex primo cittadino Franco Tentorio a Palazzo Frizzoni nella mattinata di domenica 29 marzo. ecodibergamo.it L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali - Foto e videoL’OMAGGIO. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha accolto il feretro dell’ex primo cittadino Franco Tentorio a Palazzo Frizzoni nella mattinata di domenica 29 marzo. ecodibergamo.it La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha accolto il feretro dell’ex primo cittadino Franco Tentorio a Palazzo Frizzoni nella mattinata di domenica 29 marzo. - facebook.com facebook