La sindaca Carnevali | Tentorio un punto di riferimento per la comunità di Bergamo

La sindaca di Bergamo ha ricordato Franco Tentorio, sottolineando la sua cordialità, l’ironia e uno stile appassionato, ma mai esagerato. Il commento fa parte di un tributo pubblico dedicato all’ex sindaco, evidenziando la sua presenza come punto di riferimento per la comunità locale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico dedicato alla memoria di Tentorio.

“Di Franco Tentorio ricordo la cordialità, la propensione all’ironia e uno stile appassionato, ma mai sopra le righe – inizia così il ricordo di Franco Tentorio della Sindaca Elena Carnevali -. Ricordo le sue qualità: la cortesia, la capacità di ascolto e di confronto, un carattere aperto e disponibile, insieme a un profondo rispetto delle istituzioni. Professionista stimato, dottore commercialista tra i più apprezzati della città, ha affiancato alla propria attività un lungo e costante impegno politico e amministrativo, che lo ha reso protagonista della vita istituzionale cittadina per quasi cinquant’anni. Consigliere comunale dal 1970 al 2019 e vicesindaco dal 1999 al 2004 con delega al Bilancio, è stato un punto di riferimento per la comunità bergamasca”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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