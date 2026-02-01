Boga Juventus terminate le visite mediche | che accoglienza dei tifosi per il nuovo arrivato – FOTO e VIDEO

Boga ha concluso le visite mediche e subito ha trovato un’accoglienza calorosa dai tifosi della Juventus. Centinaia di tifosi si sono radunati allo stadio per dargli il benvenuto, scattando foto e facendo cori. Il giocatore si è dimostrato felice e sorpreso dall’entusiasmo dei supporters. Ora aspetta il primo allenamento con la nuova squadra.

Boga Juventus, il giocatore ha terminato le visite mediche e ha ricevuto una accoglienza calorosa da parte dei tifosi bianconeri. Dopo una trattativa lampo condotta con estrema riservatezza, l’operazione Boga è giunta alle sue battute conclusive. L’esterno ivoriano, reduce dall’esperienza in Ligue 1 con il Nizza, ha fatto ritorno in Italia per mettersi immediatamente a disposizione di Luciano Spalletti. La giornata torinese del calciatore è iniziata molto presto, sotto i riflettori dei media e degli addetti ai lavori. Dopo tre ore, sono terminate le visite mediche per Jeremie Boga. All’uscita dal centro medico, l’impatto con la realtà bianconera è stato immediato e caloroso: l’attaccante è stato infatti accolto dall’affetto dei tifosi della Juventus, che si sono radunati in massa per strappare un autografo o un selfie al nuovo rinforzo offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

