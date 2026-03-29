Locali biblioteca comunale alla ditta dei parcheggi mancano chiarezza e risposte

A Oria, si è aperto un confronto sulle modalità di utilizzo dei locali comunali assegnati alla società che gestisce i parcheggi a pagamento. La questione riguarda la mancanza di dettagli e risposte chiare sulle condizioni dell’accordo e sulla destinazione degli spazi. La polemica coinvolge diversi esponenti politici, che chiedono chiarimenti ufficiali sull’uso dei locali e sulla gestione complessiva.

Nuova polemica politica a Oria, sollevata dal consigliere Attilio Ardito: "La ditta ha beneficiato gratuitamente di spazi pubblici? C’è stato un vantaggio economico per il privato a danno del Comune?" ORIA – L’utilizzo di locali comunali da parte della società che gestisce i parcheggi a pagamento finisce al centro di una nuova polemica politica. A sollevare il caso è il consigliere comunale Attilio Ardito, esponente del gruppo Futura Oria, che torna a chiedere chiarimenti all’amministrazione. Secondo quanto evidenziato dal consigliere, da oltre un anno la ditta concessionaria utilizza come ufficio alcuni spazi all’interno della biblioteca comunale, una circostanza che – a suo dire – risulterebbe in contrasto con quanto previsto dal capitolato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Locali biblioteca comunale alla ditta dei parcheggi, mancano chiarezza e risposte” Articoli correlati Il Consiglio comunale dice sì alla rottamazione dei tributi locali: via libera a Imu, Tari e Tosap senza sanzioni né interessiDue atti votati all’unanimità aprono alla definizione agevolata anche per le cartelle già iscritte a ruolo. Nuovo stadio, il caso dei parcheggi: "Chiarezza sul progetto del piazzale e rispetto per piscina e palestra"A fine mese il provvedimento per l’approvazione della Convenzione e del piano di gestione del nuovo stadio dell’Arezzo approderà in consiglio... Approfondimenti e contenuti su Locali biblioteca Temi più discussi: Albagiara, pomeriggio dedicato alla Pasqua con la Biblioteca comunale; Inaugurato un nuovo defibrillatore alla Biblioteca comunale di Cascia di Reggello; Inaugurato il Baby Pit Stop nella Biblioteca comunale di Bisignano (CS); Vomero, biblioteca Croce, Capodanno: Fate presto!. 'REAlizza il futuro': corsi di apprendimento permanente nelle biblioteche REA.netPrende il via il progetto REAlizza il futuro – Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net, un’iniziativa dedicata alla promozione ... gonews.it Un viaggio nella storia della ferrovia: mostra alla biblioteca La RoccaUn viaggio fotografico lungo una delle linee ferroviarie più significative della Sicilia. Martedì 17 marzo alle 11, nei locali della biblioteca comunale Franco La Rocca di Agrigento, verrà inaugurata ... agrigentonotizie.it Futura #Oria: «Il Comune 'regala' alla ditta dei parcheggi i locali della biblioteca» - facebook.com facebook