Omicidio Franka Ludwig chi sono i due amanti diabolici arrestati | lo chef dei cinque stelle Emiliano Milza e la grafica dei bonsai Simona Hirsch

Sono stati arrestati i due sospettati nell’ambito dell’omicidio di Franka Ludwig: Emiliano Milza, chef di alto livello, e Simona Hirsch, grafica specializzata in bonsai. Conosciuti come gli

Li hanno già soprannominati gli "amanti diabolici". Lui chef con una carriera costruita tra cucine d?eccellenza, lei grafica creativa e punto di riferimento per gli.

