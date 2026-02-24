Gesto di protesta in Consiglio Caregiver si ferisce con un cutter | Così non si può andare avanti

Durante la riunione del Consiglio comunale, un caregiver si è ferito usando un cutter, gridando che la situazione era insostenibile. La sua azione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha interrotto i lavori. La protesta nasce dalla frustrazione accumulata per le condizioni di lavoro e il mancato supporto ricevuto. La scena si è conclusa con l’intervento immediato dei presenti e l’arrivo delle forze dell’ordine. La vicenda rimane sotto osservazione.

"Così non può andare avanti". È quello che ha detto ieri, durante la seduta del Consiglio comunale prima di arrivare a commettere pubblicamente un gesto autolesionistico, quello di tagliarsi le vene con un cutter. E questo affinchè fosse noto il suo disagio e quello di tutti i caregiver che si sentono abbandonati dal sistema. Il gesto è stato commesso ieri pomeriggio dal vice presidente dell’associazione ‘Prima gli ultimi’ Stefano Forti, ben conosciuto in città e dalla politica proprio per le sue battaglie personali, ma a favore di tutti coloro che vivono una situazione simile: il dover accudire un proprio caro affetto da disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

