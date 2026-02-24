Durante la riunione del Consiglio comunale, un caregiver si è ferito usando un cutter, gridando che la situazione era insostenibile. La sua azione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha interrotto i lavori. La protesta nasce dalla frustrazione accumulata per le condizioni di lavoro e il mancato supporto ricevuto. La scena si è conclusa con l’intervento immediato dei presenti e l’arrivo delle forze dell’ordine. La vicenda rimane sotto osservazione.

"Così non può andare avanti". È quello che ha detto ieri, durante la seduta del Consiglio comunale prima di arrivare a commettere pubblicamente un gesto autolesionistico, quello di tagliarsi le vene con un cutter. E questo affinchè fosse noto il suo disagio e quello di tutti i caregiver che si sentono abbandonati dal sistema. Il gesto è stato commesso ieri pomeriggio dal vice presidente dell’associazione ‘Prima gli ultimi’ Stefano Forti, ben conosciuto in città e dalla politica proprio per le sue battaglie personali, ma a favore di tutti coloro che vivono una situazione simile: il dover accudire un proprio caro affetto da disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Incubo Galleria Monte Pergola: “Non si può più andare avanti così”Un incidente nella galleria Monte Pergola ha causato l’interruzione del traffico e riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza lungo il Raccordo Avellino–Salerno.

Promosport, il campo fa acqua: "Così non si può andare avanti"Promosport ha segnalato che il campo sportivo è inutilizzabile durante le piogge, con buche profonde e pozzanghere diffuse ovunque.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Gesto di protesta in Consiglio. Caregiver si ferisce con un cutter: Così non si può andare avanti; Short track, Fontana record, superato Mangiarotti: Sighel derubato, gesto di protesta e sospetti di complotto; eterno e isabella tovaglieri, la sfida al regime iraniano tra strappi e roghi; A Torino una maratona in barella per protestare contro la chiusura del poliambulatorio.

La protesta dei tifosi per Torino-LazioLa Curva Maratona in vista della prossima sfida di casa contro la Lazio ha condiviso un nuovo volantino di protesta ... toro.it

Short track, Fontana record, superato Mangiarotti: Sighel derubato, gesto di protesta e sospetti di complottoMilano Cortina, short track: Fontana record, superato Mangiarotti, 14 medaglie con la staffetta. Sighel derubato, gesto di protesta e sospetti di complotto. sport.virgilio.it

Il comitato paralimpico ucraino ha annunciato che i suoi atleti non parteciperanno alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. È un gesto di protesta verso la decisione di far gareggiare atleti russi e bielorussi in rappresentanza dei rispettivi paesi - facebook.com facebook

Il comitato paralimpico ucraino ha annunciato che i suoi atleti non parteciperanno alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. È un gesto di protesta verso la decisione di far gareggiare atleti russi e bielorussi in rappresentanza dei rispettivi paesi x.com