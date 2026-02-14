Incubo Galleria Monte Pergola | Non si può più andare avanti così

Un incidente nella galleria Monte Pergola ha causato l’interruzione del traffico e riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza lungo il Raccordo Avellino–Salerno. La collisione ha coinvolto due veicoli e ha provocato disagi per gli automobilisti, che devono affrontare code di diverse ore. La situazione mette in evidenza i ritardi nei lavori di messa in sicurezza dell’area, che ancora non sono stati completati nonostante le promesse fatte mesi fa.

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo incidente riaccende i riflettori sulla galleria di Monte Pergola, lungo il Raccordo Avellino–Salerno, e riporta al centro del dibattito sicurezza e tempi dei lavori. Venerdì sera, nel tratto che attraversa il territorio di Solofra, un tamponamento ha coinvolto quattro auto provocando quattro feriti e causando pesanti ripercussioni sulla viabilità. Code chilometriche si sono formate lungo il Raccordo, con rallentamenti e disagi estesi anche ai percorsi alternativi. Per migliaia di automobilisti, ancora una volta, il rientro a casa si è trasformato in un'odissea.