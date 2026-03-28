LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in DIRETTA | a Portimao è tutti contro Bulega! Alle 12.15 la Superpole

Alle 12.15 si svolgerà la Superpole del GP Portogallo 2026 di Superbike a Portimao, con tutti i piloti concentrati sulla pista. Durante le prove, si è assistito al ritorno di Rea, mentre tra i favoriti ci sono Bulega e altri. La giornata prosegue con aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle sessioni e sulle prestazioni dei piloti in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026, c’è il ritorno a sorpresa di Rea. La seconda tappa del mondiale di Superbike in Portogallo è partita ieri con le prove libere del venerdì, che confermano ancora una volta i valori in campo noti a Phillip Island nel primo round. Sul circuito di Portimao è stato Sam Lowes a dettare il ritmo, mettendosi come leader in entrambe le sessioni di giornata nonostante un polso ancora rimaneggiato (a causa dell’infortunio nel primo Gran Premio). Anche nella seconda sessione il britannico ha chiuso il cronometro in 1’39. 🔗 Leggi su Oasport.it

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