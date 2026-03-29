LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | c’è un cambio di campo nuovo programma per la finale

Durante la finale di ATP Miami 2026 tra Sinner e Lehecka, si è verificato un cambio di campo e un aggiornamento sul programma. La partita, inizialmente prevista, potrebbe essere cancellata a causa della pioggia. Nel frattempo, si seguono anche gli incontri di doppio con Errani e Paolini, oltre alla sfida tra Sinakova e Townsend, che inizierà alle 18.

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