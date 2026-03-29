LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | attesa per Jannik pioggia terminata

La partita tra Sinner e Lehecka all’ATP di Miami del 2026 è in corso, dopo che la pioggia ha interrotto momentaneamente l’evento. La diretta streaming continua con aggiornamenti in tempo reale. Se l’incontro fosse cancellato a causa delle condizioni meteorologiche, non si svolgerebbe e la programmazione prevederebbe altri incontri, tra cui quelli di Errani e Paolini contro Sinakova e Townsend, in programma dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SINIAKOVA-TOWNSEND DALLE 18.30 18.35 Pioggia terminata, tra poco scenderanno in campo Jasmine Paolini e Sara Errani. 18.15 Piove con grande intensità a Miami. Alle ore 18.30 è previsto l’inizio della finale di doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini, ma l’atto conclusivo slitterà. Il rischio, dunque, è che la finale di Jannik Sinner non possa iniziare alle ore 21.00. Le previsioni meteo parlano di un miglioramento, ma staremo a vedere. 17.34 Buonasera amici di OA Sport. A Miami sta piovendo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: attesa per Jannik pioggia terminata Articoli correlati LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: arriva la temuta pioggia. Ipotesi ritardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI... LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia del Sunshine Double!Buonasera e benvenuti alla diretta live di Sinner-Lehecka, finale del Masters 1000 di Miami: appuntamento non prima delle ore 21. Una selezione di notizie su LIVE Sinner Lehecka ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Sinner-Lehecka, la finale domenica alle 21 su Sky; LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: caccia al Sunshine Double con l’incognita meteo; Sinner-Lehecka vale il titolo a Miami (e il Sunshine Double): appuntamento alle 21; Sinner-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv. Sinner-Lehecka in diretta LIVE, in campo dalle 21 al Miami Open: incognita pioggia sulla finaleSinner sfida Lehecka nel match della finale di Miami Open 2026. Jannik, numero due al mondo, può ambire al trofeo del secondo Master 1000 americano riuscendo così a completare il Sunshine Double. Oggi ... fanpage.it LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: attesa per Jannik pioggia terminataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it Sinner contro Lehecka, finale del Miami Open, ore 21 - facebook.com facebook #Sinner-Lehecka, finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com