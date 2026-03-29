LIVE Sinner-Lehecka 4-3 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break di vantaggio da difendere

Al momento, nel match tra Sinner e Lehecka il punteggio è di 4-3 a favore del tennista italiano, con un break di vantaggio da mantenere. La partita si svolge nell'ambito del torneo di Miami, e si stanno verificando condizioni di pioggia che potrebbero influenzare lo svolgimento del match. È previsto un aggiornamento in tempo reale sulla situazione e sulla possibile cancellazione dell'incontro.

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