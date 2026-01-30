LIVE Sinner-Djokovic 5-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | break di vantaggio da difendere

Sinner si porta sul 5-2 nel primo set contro Djokovic all’Australian Open 2026. Il match è serrato, e il giovane italiano sta dimostrando grande sicurezza. Djokovic cerca di reagire, ma Sinner mantiene il ritmo e conquista punti importanti. La partita si fa sempre più intensa, con Sinner che cerca di difendere il vantaggio e chiudere il primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Djokovic prova a spingere, ma Sinner ribalta l'inerzia dello scambio, fa correre l'avversario e chiude con uno smash complicato da metà campo. Seconda di servizio. 15-0 Ace esterno di Sinner. 5-3 Lungo il diritto di Sinner, che è sembrato voler lasciare andar via questo game, pensando già a quello successivo. 40-0 Palla corta di Sinner, Djokovic ci arriva bene e incide con il rovescio in corsa. 30-0 Un altro servizio al centro e punto diretto per il serbo. 15-0 Battuta vincente al centro di Djokovic. 5-2 Battuta vincente al centro del n.2. 40-0 Palla corta di Djokovic.

