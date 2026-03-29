Al torneo di Miami, il match tra Sinner e Lehecka procede con l’azzurro avanti per 2-1. Nel primo set, Sinner ottiene un break, portandosi in vantaggio. La partita si svolge sotto la pioggia, e in caso di cancellazione, la diretta verrà interrotta. Inoltre, sono in programma incontri di doppio con Errani e Paolini contro Sinakova e Townsend alle 18.

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro nel 1° set!

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