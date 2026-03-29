LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si decide la classifica generale

Oggi si svolge la quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla classifica generale. La corsa prosegue lungo il percorso previsto, e i ciclisti affrontano le sfide della tappa. La cronaca in diretta offre un resoconto dettagliato di quanto accade lungo il tracciato. Gli appassionati possono seguire gli sviluppi della gara attraverso gli aggiornamenti disponibili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe, evento della Coppa delle Regioni 2026, termina quest’oggi con una frazione di 165.5 chilometri che va da Cormons a Gemona del Friuli. In questa tappa i corridori affronteranno per due volte il Monte Stella (4.6 km all’8.7% di pendenza media). Il primo passaggio su questa salita avverrà a 70 chilometri dalla partenza, mentre il secondo è posto a 20 chilometri dall’arrivo di cui molti in discesa. Sull’ultimo passaggio si potrebbe decidere la tappa e la classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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