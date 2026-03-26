LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Filippo D’Aiuto si impone a sorpresa anticipando la volata!

Oggi si tiene la tappa conclusiva della Settimana Coppi e Bartali 2026, con una parte in diretta streaming. Durante la corsa, un ciclista ha sorpreso tutti anticipando gli avversari in volata. Sono stati segnalati aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 13, con un monitoraggio continuo della gara. La corsa si svolge nel territorio del Giro di Catalogna, con numerosi appassionati collegati per seguire l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 LA CLASSIFICA DELLA SECONDA TAPPA DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI 2026 Pos Nome Squadra Tempo 1 D’Aiuto Filippo General Store – Essegibi – F.Lli Curia 3:42:37 2 Moschetti Matteo Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 00:05 3 Bessega Tommaso Team Polti VisitMalta 00:05 4 Magagnotti Alessio Red Bull – BORA – hansgrohe 00:05 5 Menghini Alessio Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 00:05 6 Svr?ek Martin Soudal Quick-Step 00:05 7 Laurance Axel INEOS Grenadiers 00:05 8 Boichis Adrien Red Bull – BORA – hansgrohe 00:05 9 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 00:05 10 Arrighetti Nicolò General Store – Essegibi – F. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto si impone a sorpresa anticipando la volata! Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto prova ad anticipare la volata, gruppo preso d’infilata a meno di 5 km dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto è solo all’ultimo kilometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. Altri aggiornamenti su Settimana Coppi Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappa; Settimana Coppi e Bartali: tutte le tappe, i favoriti e dove vederla in tv; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km all’arrivo, i fuggitivi gestiscono 4 minuti di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 13.58 Media di gara, dopo due ore: 42.200 ... oasport.it LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 ... oasport.it Settimana Coppi e Bartali 2026, Maximilian Schachmann: “La partenza di Evenepoel È un processo normale. Abbiamo migliorato i punti di forza” x.com Dopo una prima tappa totalmente piemontese tra Barbaresco e Barolo, la Settimana Coppi e Bartali passa in Lombardia dove tra Lodi e Massalengo andrà in scena la seconda frazione. - facebook.com facebook