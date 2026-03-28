LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 3 corridori in fuga il gruppo si avvicina

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna, con tre ciclisti in fuga davanti al gruppo principale. La corsa è in corso e il gruppo si sta avvicinando ai fuggitivi. È possibile seguire la diretta in aggiornamenti continui, con l'evento che si svolge in tempo reale dalle 12.

­­CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 12.50 14.15 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 2? 07? 14.12 I corridori sono ai piedi dell’ascesa di San Michele di Feletto (1.5 km al 5.1%) 14.09 Questa la classifica generale prima di questa tappa: 1 Schmid Mauro (Team Jayco AlUla) 11:22:09 2 Dati Tommaso (Team UKYO) +0:02 3 Laurance Axel (INEOS Grenadiers) +0:02 4 Ulissi Diego (XDS Astana Team) +0:04 5 Boichis Adrien (Red Bull – BORA – hansgrohe) +0:12 6 Pesenti Thomas (Team Polti VisitMalta) +0:12 7 Battistella Samuele (EF Education – EasyPost) +0:12 8 Iacomoni Federico (Team UKYO) +0:12 9 Turconi Filippo (Bardiani CSF 7 Saber) +0:12 10 Donovan Mark (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 3 corridori in fuga, il gruppo si avvicina Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: terzetto in fuga, gruppo a 3?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 12. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, fuga ripresa a 25 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. Tutti gli aggiornamenti su Settimana Coppi Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a Iseo; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026; DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Prima Tappa. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a IseoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA ... oasport.it Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Ponte di Piave-Valdobbiadene in tv: orari, percorso, favoriti. Finale che si presta a diversi scenariCi avviamo alla conclusione della 41esima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa a tappe valida per la Coppa Italia delle Regioni ... oasport.it DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com Settimana Coppi e Bartali, Tommaso Dati si impone sul traguardo di Iseo. Ha preceduto in volata lo svizzero Mauro Schmid (nuovo leader della classifica generale) e Diego Ulissi - facebook.com facebook