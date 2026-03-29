LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 5 corridori in fuga il gruppo si avvicina

Durante la tappa odierna della Settimana Coppi&Bartali 2026, cinque corridori sono in fuga con un vantaggio di circa 14 minuti e 12 secondi rispetto al gruppo principale. Sono passate oltre tre ore dall'inizio della corsa, e il gruppo si sta avvicinando ai fuggitivi. La situazione viene aggiornata in tempo reale, con i corridori ancora in corsa verso il traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Il vantaggio dei cinque fuggitivi è di 1? 25? 14.12 Sono trascorse 3 ore di corsa. La media oraria è di 41.2 kmh 14.09 40 chilometri all’arrivo 14.06 Nelle prime quattro tappe di questa Settimana Coppi&Bartali ci sono stati tre vincitori diversi. Axel Laurance (Ineos Grenadiers) si è imposto nella prima e nella quarta frazione, Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.lli Curia) nella seconda e Tommaso Dati (Team UYKO) nella terza 14.03 Torna a guadagnare il gruppo che si riporta sotto i 2 minuti. Il distacco è ora di 1? 55? 14.00 Tra una trentina di chilometri i corridori scaleranno per la seconda volta il Monte Stella (4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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