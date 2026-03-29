LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 5 in fuga il gruppo si avvicina

Durante la tappa odierna della Settimana Coppi&Bartali 2026, cinque corridori si trovano in fuga con un vantaggio di circa un minuto e quarantacinque secondi sul gruppo principale. I nomi dei fuggitivi sono Jacopo Pignatti, Koki Kamada, Martin Svrcek, Andrea Pietrobon ed Emanuele Ansaloni. La corsa prosegue con il gruppo che si avvicina ai corridori in testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 Il vantaggio dei cinque fuggitivi è di 1? 45?. 13.36 I cinque corridori in fuga sono Jacopo Pignatti, Koki Kamada, Martin Svrcek, Andrea Pietrobon ed Emanuele Ansaloni. 13.33 Quando mancano poco meno di 70 chilometri ci sono 5 corridori in fuga. 13.30 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe, evento della Coppa delle Regioni 2026, termina quest’oggi con una frazione di 165. 🔗 Leggi su Oasport.it

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