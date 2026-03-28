LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | tra poco la FP2 Bezzecchi e Bagnaia testano l’assetto

Tra pochi minuti inizia la seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di MotoGP. Bezzecchi e Bagnaia stanno testando gli assetti delle loro moto, mentre Marc Marquez si prepara per il tentativo di ottenere la pole-position. La sessione, che rappresenta l’ultima prima della fase decisiva, sarà decisiva per le posizioni in griglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.57 FP2 che sarà ultime proprio per affinare l’assetto in vista di un time-attack in cui Marc Marquez è il favorito per la pole-position. 15.54 Bagnaia che, soprattutto con le gomme morbide, fatica a trovare la quadra e non gli consente di esprimere il suo vero potenziale. 15.51 Nello stesso tempo, Francesco Bagnaia andrà in cerca del miglior feeling possibile con la GP26. 15.49 Tuttavia, l’Aprilia si è dimostrata molto competitiva anche su questo tracciato. Marco Bezzecchi, leader del campionato, vorrà ambire alle primissime posizioni sia nel time-attack che nella Sprint Race per rafforzare la propria posizione in graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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