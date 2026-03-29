LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Martin beffa Bagnaia all’ultimo giro Bastianini sul podio Acosta penalizzato!

Durante la gara del GP degli Stati Uniti del 2026, il pilota Martin ha superato Bagnaia negli ultimi giri, mentre Bastianini ha concluso al terzo posto. L'evento ha visto anche una penalizzazione per Acosta, che è stato sanzionato con otto secondi di penalità per pressione irregolare degli pneumatici, facendo scivolare il suo piazzamento dal terzo all'ottavo. La gara è stata trasmessa in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 23.30. Acosta è stato penalizzato di otto secondi per pressione irregolare degli pneumatici: dal terzo posto scivola all’ottavo. Enea Bastianini conquista il terzo gradino del podio! Questo il nuovo ordine d’arrivo. 1. Jorge Martin (Aprilia) 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 3. Enea Bastianini (KTM) 4. Alex Marquez (Ducati) 5. Luca Marini (Honda) 6. Ai Ogura (Aprilia) 7. Raul Fernandez (Aprilia) 8. Pedro Acosta (KTM), penalizzato 8 secondi per pressione irregolare delle gomme 9. Johann Zarco (Honda) 10. Fermin Aldeguer (Ducati) 11. Fabio Quartararo (Yamaha) 12. Brad Binder (KTM) 13. Franco Morbidelli (Ducati) 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Martin beffa Bagnaia all’ultimo giro. Bastianini sul podio, Acosta penalizzato! Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Martin beffa Bagnaia all’ultimo giro. A terra Bezzecchi e Marquez Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Marquez penalizzato, Acosta vince all’ultimo giro! Fuori Bezzecchi, anonimo Bagnaia Contenuti utili per approfondire LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, orari e dove vedere il GP degli Usa ad Austin. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Martin beffa Bagnaia all’ultimo giro. A terra Bezzecchi e MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.44 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 21.43 Bisognerà anche verificare ... oasport.it MotoGP oggi in tv, GP USA 2026: orari qualifiche e Sprint, programma 28 marzo, streamingSabato 28 marzo sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Austin (USA) si andrà a caccia del tempo ... oasport.it MotoGP, Sprint Race: Jorge Martin su Ducati batte d'un soffio Francesco Bagnaia, caduti sia Marquez che Di Giannantonio; per la gara, penalizzati Bezzecchi e Marini. - facebook.com facebook #MotoGP | Martin beffa Bagnaia nella Sprint di Austin e diventa leader. Cade Bezzecchi e Marquez stende Diggia x.com