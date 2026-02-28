LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Marquez penalizzato Acosta vince all’ultimo giro! Fuori Bezzecchi anonimo Bagnaia

Durante il Gran Premio della Thailandia 2026, Marc Marquez è stato penalizzato, mentre Pedro Acosta ha conquistato la vittoria all’ultimo giro. Bezzecchi è uscito di scena, e Bagnaia si è mantenuto in ombra senza grandi sorprese. La gara si è conclusa con queste dinamiche e l’appuntamento per la prossima corsa è fissato alle 9.00 del giorno successivo.

9.26 Appuntamento domani alle 9.00 per la gara tradizionale. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 9.25 Ecco il contatto incriminato che ha portato alla penalità di Marquez, costretto a cedere la posizione ad Acosta: THE DIVEBOMBS OF ALL DIVEBOMBS??@marcmarquez93 sends @37pedroacosta VERY wide??#ThaiGP???? pic.twitter.comZeiNaHzPUI 1 Pedro Acosta (#37) — KTM — 1:31.143 2 Marc Marquez (#93) — Ducati — +0.108 3 Raul Fernandez (#25) — Aprilia — +0.540 4 Ai Ogura (#79) — Aprilia — +2.100 5 Jorge Martin (#89) — Aprilia — +3.851 6 Brad Binder (#33) — KTM — +4.612 7 Joan Mir (#36) — Honda — +4. 9.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 9.00 Giro di ricognizione. GP Thailandia succede di tutto: Bezzecchi cade, contatto Marquez-Acosta, Marc penalizzato, vince Pedro Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 13 giri. Bezzecchi è in formissima, Bagnaia in difficoltà. La fame di carriera è ciò che serve per tirare fuori le palle. MOTOGP - BEZZECCHI CONQUISTA LA POLE A BURIRAM CON L'APRILIA Marco Bezzecchi si conferma il pilota da battere a Buriram: è sua la prima pole position dell'anno, ottenuta davanti a Marc Marquez e a Raul Fernandez. Pecco Bagnaia anco