LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Marquez favorito Bezzecchi lancia la sfida

Alle ore 21:00 si apre la copertura in diretta del Gran Premio degli Stati Uniti, terza tappa del campionato mondiale 2026 di MotoGP. La gara si svolge sul circuito di Austin, con Marc Marquez riconosciuto come uno dei principali favoriti e Bezzecchi che si prepara a lanciare la sua sfida. La sessione di qualifiche si è conclusa con diversi piloti in lotta per la prima posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Austin andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui sia la gestione delle gomme sui tanti saliscendi del tracciato texano faranno la differenza e potrebbero portare a diversi scenari. Nella Sprint di ieri è arrivata la vittoria dello spagnolo Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia è riuscito a piegare nell’ultimo giro Francesco Bagnaia, che sembrava lanciatissimo verso la sua prima affermazione stagionale. Bravissimo da questo punto di vista l’alfiere di Noale sia nella scelta della mescola media sul posteriore che nel trovare il modo di recuperare il gap. 🔗 Leggi su Oasport.it

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