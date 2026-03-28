LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint

Benvenuti alla diretta della seconda giornata del terzo fine settimana del Campionato del Mondo 2026 di MotoGP. La sessione include le qualifiche e la gara Sprint, con il pilota italiano che si prepara a sfidare il pilota spagnolo. Gli appassionati seguono in tempo reale gli sviluppi delle prove e le posizioni in classifica. La giornata si svolge sul circuito statunitense, con aggiornamenti continui sui tempi e le performance dei piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del terzo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Austin, negli Stati Uniti, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice. Nelle pre-qualifiche lo spagnolo Marc Marquez ha voluto ribadire il concetto relativamente alle sue ambizioni su questa pista. Non è un mistero che l’iberico sia il miglior interprete del Circus in Texas e lo voglia ribadire con forza anche per dare un segnale in ottica campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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