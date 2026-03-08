LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA | Vialle in testa seguono Renaux e Febvre

Durante la gara di motocross del GP Argentina MXGP 2026, Vialle si trova in testa, con Renaux e Febvre che la seguono. A 25 minuti e 19 secondi, Coenen supera Adamo per l’ottava posizione, mentre a 26 minuti e 1 secondo Bonacorsi mantiene la dodicesima e Guadagnini si colloca quattordicesimo. La corsa è in corso e i piloti continuano a scambiarsi posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25.19 Coenen supera Adamo per l'ottava piazza. 26.01 Bonacorsi stabile in dodicesima posizione, Guadagnini quattordicesimo. Forato si trova in venticinquesima posizione. 27.50 I primi cinque al momento sono Vialle, Renaux, Febvre, Gajser e Fernandez. 28.36 Herlings supera subito Adamo per la sesta piazza. 29.32 Vialle subito in testa, Adamo sesto, Herlings settimo, Bonacorsi e Guadagnini tredicesimo e quattordicesimo. Caduto Forato. PARTE NUOVAMENTE GARA-2! 20.24 Inizia nuovamente la procedura di ripartenza. Tra poco la ripartenza della gara. Uno dei piloti bloccati al cancelletto era Forato, mentre Guadagnini potrà ripartire.