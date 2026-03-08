A poche ore dalla partenza del GP Argentina MXGP 2026, Herlings si posiziona in testa alla gara, con Vialle che lo segue a breve distanza. La corsa sta vivendo momenti di tensione, mentre Bonacorsi fatica a mantenere il passo e Lucas Coenen entra in pista per contendersi la quinta posizione. La competizione continua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26.58 In difficoltà Bonacorsi, entra anche Lucas Coenen per la quinta piazza. 27.27 Sorpasso di Febvre su Bonacorsi, scala in quinta posizione l’azzurro. 28.29 Sfortunati Guadagnini e Forato ventinovesimo e ultimo rispettivamente. 29.33 Grande partenza anche per Bonacorsi con il quarto posto anche lui su Ducati. 29.40 Herlings in testa davanti a Vialle e Adamo. INIZIA GARA-1! 17.13 Inizia la procedura di partenza! 17.09 Non ci sarà per questo debutto de Wolf, per un brutto infortunio alla mano. 17.05 Tra gli altri big cambiamenti, Herlings dalla KTM alla Honda, Gajser dalla Honda alla Yamaha. 17.01 Da segnalare il nuovo pilota Ducati: Vlaaderen al posto di Guadagnini, confermato Seewer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings in testa, segue Vialle

LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: inizia la stagioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Argentina 2026,...

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco gara-1!

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026....

Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: inizia la stagione; WORLDWIDE TV COVERAGE – THE 2026 MXGP WORLD CHAMPIONSHIP GP OF ARGENTINA!; Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming; Motocross oggi in tv, GP Argentina 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming.

Motocross oggi in tv, GP Argentina 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingTutto pronto sulla pista di Bariloche per il Gran Premio d'Argentina 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale Motocross. oasport.it

LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: inizia la stagioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Argentina 2026, inizia ... oasport.it

Il Campionato del Mondo FIM di Motocross MXGP sta per prendere il via in Argentina, ecco un ritratto dei 4 attesi protagonisti per la lotta al titolo della classe regina - facebook.com facebook

Oggi ricomincia il mondiale motocross. E sarà una delle stagioni più belle di sempre. x.com