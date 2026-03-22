LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il vi di gara-1!

Tra poco inizia la gara-1 del GP Andalucia MXGP 2026 di motocross. Attualmente, alle 12.55, si segnala la vittoria in MX2 di un pilota spagnolo, che ha concluso davanti a Mc Lellan e Langenfelder, quest’ultimo caduto mentre era in testa. La diretta live permette di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Vittoria in MX2 per Farres, lo spagnolo vince davanti a Mc Lellan e Langenfelder (caduto quando era primo). 12.50 Herlings ha subito un pauroso incidente nella gara di qualifica, ma per fortuna sarà presente alle gare di oggi. 12.46 Nella gara di qualifica di sabato, vittoria per Lucas Coenen con una prestazione straordinaria, seguito dal francese Vialle. 12.42 Buongiorno e benvenuti alla prima tappa europea della MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Andalucia 2026, prima tappa europea della stagione. Prima corsa in Europa, si svolge in Andalusia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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