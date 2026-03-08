LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA | parte gara-2!

Alle 26:36, durante il GP Argentina MXGP del 2026, si è svolta la gara-2 di motocross. Gajser si trova in settima posizione, mentre Jonass ha superato un avversario e occupa ora la quarta posizione. La corsa è in corso e i piloti continuano a confrontarsi sul circuito. La diretta streaming permette di seguire ogni movimento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26.36 Gajser settimo, Jonass scavalca Jonass per la quarta posizione. 27.05 Caduta per Guadagnini. 28.08 Vialle subito sorpasso su Adamo, terzo posto per il francese. Herlings nono. 29.49 Febvre in testa, secondo Fernandez e terzo Adamo. Nono Bonacorsi. INIZIA GARA-2! 20.07 Vento e caldo in Argentina. 20.04 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 19.59 Dominante in MX2 di Langenfelder vincitore anche di gara-2. 19.55 Adamo può puntare ad un grande risultato in gara-2. 19.52 Ricordiamo l'assenza di de Wolf in questo GP per infortunio. 19.47 Gara-1 di MXGP è stata vinta da Herlings dopo un grandissimo duello con il compagno di team Vialle.