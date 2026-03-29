LIVE Moto3 GP USA 2026 in DIRETTA | SIAMO TORNATI! Pini trionfa all’ultima curva!

Alle 19:42 si conclude la cronaca in diretta del GP USA 2026 di Moto3, con la vittoria ottenuta da un pilota italiano all’ultima curva. La gara si è svolta sul circuito di COTA, e i commentatori ringraziano gli spettatori per aver seguito l’evento. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei partecipanti o sui tempi delle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 E’ tutto, Amici di OA Sport. Grazie per aver condiviso con noi questa emozionante vittoria italiana al COTA. Rimanete aggiornati, sta per partire il LIVE della Moto2, che trovate a questo LINK . Buon proseguimento di serata! 19.41 Questa, invece, la classifica piloti aggiornata Maximo QUILES (#28, KTM – CFMOTO Valresa Aspar Team) – 65 pt. Alvaro CARPE (#83, KTM – Red Bull KTM Ajo) – 42 pt. Valentin PERRONE (#73, KTM – Red Bull KTM Tech3) – 38 pt. Guido PINI (#94, Honda – Leopard Racing) – 36 pt. Marco MORELLI (#97, KTM – CFMOTO Valresa Aspar Team) – 32 pt. Adrian FERNANDEZ (#31, Honda – Leopard Racing) – 29 pt. 🔗 Leggi su Oasport.it

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