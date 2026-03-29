LIVE Moto3 GP USA 2026 in DIRETTA | Guido Pini in lotta per la vittoria!

Durante il giro 1314 del GP USA 2026 di Moto3, il pilota in testa alla corsa ha cercato di difendersi dall’attacco di un avversario, che ha tentato di superarlo. In quel frangente, Pini ha chiuso la porta, impedendo il passaggio, ma successivamente è andato lungo, perdendo terreno. La gara prosegue con i concorrenti ancora in corsa per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 1314 Perrone punta Pini. PINI CHIUDE LA PORTA MA VA LUNGO. Giro 1314 Perrone porta largo Quiles. Pini deve approfittarne. Giro 1314 Pini in staccata si mette davanti, dietro di lui Quiles e Perrone. Giro 1214 SI STAPPA LA GARA! PINI ATTACCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Giro 1214 Pini ha il passo giusto, gira due decimi più veloce di Quiles. Giro 1214 Ora Quiles ci prova. Vediamo se fa il vuoto. Pini sembra avere le carte in regola per recuperare. Prende molta velocità in curva 10. Giro 1214 Ora Quiles è avanti di 0.389 su Pini e Perrone. Giro 1114 Quiles comanda le operazioni con un vantaggio di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Guido Pini in lotta per la vittoria! Articoli correlati LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Guido Pini per sbloccarsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, appuntamento numero tre... Leggi anche: LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Guido Pini per sbloccarsi, alle 19:00 si parte! Approfondimenti e contenuti su Guido Pini Temi più discussi: Moto3: Pre-qualifiche Austin a Quiles, bene Pini e Bertelle; Moto3, Alvaro Carpe segna il miglior tempo nelle FP2 ad Austin, Guido Pini vicino al vertice; Moto3 | Gp Stati Uniti Qualifiche: pole position di Carpe; Moto3, qualifiche GP Austin: Carpe in pole. 5° Pini, 13° Bertelle. GRIGLIA E HIGHLIGHTS. LIVE Moto3, GP USA 2026 in DIRETTA: Guido Pini per sbloccarsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, appuntamento numero tre valido ... oasport.it Moto3, Alvaro Carpe segna il miglior tempo nelle FP2 ad Austin, Guido Pini vicino al verticeLo spagnolo Alvaro Carpe sale in cattedra in occasione dalla terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP degli Stati Uniti, terzo ... oasport.it Chiude la prima fila Valentin Perrone 3°. Bene anche il rookie Pratama 4°, seconda fila anche per Guido Pini 5° e migliore degli italiani. Qualifica difficile per il leader del campionato Quiles 8°, Morelli 18°. Più indietro anche Bertelle 13° e Carraro 16° dopo la - facebook.com facebook Moto3, Maximo Quiles più forte anche della bandiera rossa vince il GP del Brasile. Guido Pini sfiora il podio - x.com