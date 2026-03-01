LIVE Moto3 GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Almansa comanda a Buriram Pini in top-10

Durante il terzo giro del GP Thailandia 2026 di Moto3, Yamanaka cade e finisce a terra, riportando una brutta botta. Almansa guida la gara a Buriram, mentre Pini si trova tra i primi dieci. La corsa prosegue con i piloti impegnati in una lotta serrata per le posizioni di testa. L’evento si svolge sul circuito di Buriram, con le telecamere puntate sui protagonisti del momento.

6° giro19 Almansa comanda sempre la gara davanti a Quiles a Carpe. Fernandez prova a recuperare, grande Pratream che ha segnato il miglior giro della gara in 1’41"334. 5° giro19 Almansa continua a comandare con grande autorevolezza in sella alla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Quiles specie in frenata non si avvicina, Fernandez è terzo, dovendosi guardare da Carpe. Più staccato Patrama, mentre in rimonta Perrone ed è sesto. 20° Bertelle. 4°giro19 NOOOO!!! Caduta per Guido Pini, che prova a riprendere la via della pista. Disastro per lui, perdita di anteriore. Almansa, in tutto questo, precede Quiles, Fernandez e Carpe. 3° giro19 Caduta di Yamanaka che finisce in terra, brutta botta per il giapponese. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Guido Pini cerca la rimontaBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3.

Calore, colore e tanta passione! A Buriram è tempo di gare: Moto3, Moto2 e poi il gran finale della MotoGP con l'atteso confronto @marcmarquez93 vs @37pedroacosta e con @marcobez72 affamato di riscatto! Siamo ready to race! #MotoGP facebook

Quest'anno non guarderò la #Moto3 e la #Moto2 su @SkySportMotoGP dato che dopo un paio d'ore siamo tornati agli albori, ovvero @triolor che urla a vuoto e fa quei versi fuori luogo. Ma tu guarda se devo limitarmi su qualcosa che pago....uno scandalo firm x.com