GP Austin brutta caduta per Marquez | bandiera rossa in FP1

Durante le prime prove libere del Gran Premio di Austin, Marc Marquez ha subito una brutta caduta. Lo spagnolo ha perso il controllo della moto all'inizio della sessione, scivolando sulla ghiaia a velocità elevata e finendo contro gli air fence. La bandiera rossa è stata esposta per permettere i soccorsi e la rimozione del mezzo.

Attimi di paura per Marc Marquez durante le prove libere del Gp di Austin. A inizio FP1, lo spagnolo ha perso il controllo della moto ed è scivolato a terra, finendo prima sulla ghiaia a grande velocità e poi contro sugli air fence. Il pilota ha riportato abrasioni sulle braccia, ma è potuto rientrare in pista chiudendo quarto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Austin, brutta caduta per Marquez: bandiera rossa in FP1 Articoli correlati Brutta caduta per Marc Marquez ad Austin: bandiera rossa, come sta il pilota della DucatiSi apre con un grosso spavento il weekend di Austin per Marc Marquez, vittima di una brutta caduta nelle battute iniziali della prima sessione di... MotoGP Austin, caduta per Marc Marquez nelle Libere 1: bandiera rossa e grande spaventoIl campione del mondo Ducati scivola a oltre 190 km/h in curva 10 durante la prima sessione del GP degli Stati Uniti: nessuna frattura, torna in... Contenuti utili per approfondire GP Austin brutta caduta per Marquez... Temi più discussi: MotoGP | GP Stati Uniti, brutta caduta per Marc Marquez durante le prove libere; DOPPIO ROUND, DOPPIA AMBIZIONE: ITALJET GRESINI MOTO2 VERSO BRASILE E AMERICA; Moto3, Almansa e Munoz in infermeria: Intact GP ad Austin con Marcos Uriarte; MotoGP 2026. GP delle Americhe. Fabio Di Giannantonio: Con Marc Marquez battaglie aggressive ma pulite. Austin è fantastica, sono esterrefatto ogni volta. MotoGP | GP Austin: la caduta di Marc Marquez nelle FP1 [VIDEO]Brutta caduta per Marc Marquez durante le Free Practice 1 del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al COTA di Austin. Come si può vedere dal video il nove volt ... motograndprix.motorionline.com Brutta caduta per Marc Marquez ad Austin: bandiera rossa, come sta il pilota della DucatiSi apre con un grosso spavento il weekend di Austin per Marc Marquez, vittima di una brutta caduta nelle battute iniziali della prima sessione di prove ... oasport.it Moto3, Pini e Bertelle protagonisti nelle pre-qualifiche di Austin. Quiles piazza il miglior tempo - x.com MOTOGP, FP1 AUSTIN - ACOSTA DAVANTI A DIGGIA E MARTIN, 4º MARQUEZ DOPO LA CADUTA. BEZ 9º #MemasGP #MotoGP #USGP - facebook.com facebook