LIVE Moto2 GP Thailandia 2026 in DIRETTA | via al nuovo giro di ricognizione dopo la seconda sospensione

Alle 07.57 si è avviato il nuovo giro di ricognizione al GP Thailandia 2026 di Moto2, dopo la seconda sospensione della gara. La corsa è stata influenzata da diversi incidenti che si sono verificati in pista, portando a pause e ritardi nelle attività. La diretta continua a seguire gli sviluppi in tempo reale, con aggiornamenti sulle condizioni e sull’andamento delle prove.

3° giro7 Guevara prova a scappare, mentre Manu Gonzales balza al secondo posto. Vietti è sempre in ottava piazza. 2° giro7 Caduta di Roberts nel frattempo, in tutto questo Guevara precede di 0"287 Holgado e di 0"478 Gonzalez. Vietti è ottavo, non riesce a recuperare il pilota italiano. Arbolini è 14°. 1°giro7 SI PARTE!!! Guevara si porta davanti a tutti, Holgado e Gonzalez in seconda e terza posizione. Vietti è ottavo, non bene al via, mentre caduta di Baltus nelle retrovie. 07.55 Piloti che tornano in pista in griglia e si ricomincia con 7 tornate da affrontare. Vietti partirà sesto. 07.51 La pit-lane riaprirà alle 07.53 e i piloti dovranno affrontare 7 giri. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: via al giro di ricognizione, tra poco si parte4° giro/22 Holgado velocissimo e tenta di fare la differenza, ma attenzione caduta di Agius e Salac ha centrato in piena David Alonso! Che frittata...

