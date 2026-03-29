LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA | Arbolino cerca un podio

Alle 20:00 ora locale si svolge la gara Moto2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Campionato Mondiale 2026. La competizione si tiene sul circuito di Austin e vede in pista i piloti iscritti alla categoria. La diretta viene aggiornata in tempo reale, con tutte le fasi della corsa e gli eventuali cambiamenti nelle posizioni di classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito del COTA ad Austin verrà incoronato il terzo vincitore della stagione nella classe mediana in una corsa che si preannuncia già spettacolare con numerosi favoriti. Le qualifiche di ieri hanno emesso il loro verdetto; davanti a tutti partirà il colombiano David Alonso, nettamente più veloce sul giro secco rispetto agli avversari. Il centauro della Kalex CFMOTO Aspar dovrà però vedersi le spalle già dalla partenza. Dietro di lui scatterà infatti il belga Barry Baltus mentre completerà la prima fila lo spagnolo Alonso Lopez. 🔗 Leggi su Oasport.it

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