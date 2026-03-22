Durante le qualifiche per il GP Brasile 2026 di Moto2, Holgado ha ottenuto la pole position, mentre Arbolino deve ancora recuperare posizioni. La sessione di prove era stata rinviata da ieri a causa di una voragine sul rettilineo principale. La gara si svolge in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14.00, quando inizierà la Moto3.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 14.45 Si sono disputate le qualifiche, rinviate da ieri a causa di una voragine apertasi sul rettilineo principale. Lo spagnolo Daniel Holgado ha conquistato la pole position con il tempo di 1:20.711, precedendo di 17 millesimi il colombiano David Alonso e di 43 millesimi il connazionale Alex Escrif. In seconda fila scatteranno gli altri iberici Manuel Gonzalez e Angel Piqueras, a precedere l’olandese Collin Veijer. Tony Arbolino dovrà rimontare dalla decima piazzola, Dennis Foggia 23mo. Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 valida per il Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Motomondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Arbolino deve rimontare, Holgado in pole

Articoli correlati

Moto2, Daniel Holgado firma la pole position del GP del Brasile. In top 10 Vietti ed ArbolinoSi conclude con la pole position di Daniel Holgado le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale Moto2 2026.

LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Arbolino cerca il colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 valida...

Contenuti utili per approfondire LIVE Moto2 GP Brasile 2026 in DIRETTA...

Temi più discussi: Gran finale in Brasile: gara alle 19 su Sky; MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Arbolino cerca il colpaccio; MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8).

Moto2 | Gp Brasile: pole per Holgado, doppietta Aspar con Alonso secondoMoto2 GP Brasile - Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Brasile classe Moto2, in programma all'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna. Il #96 del Team CFMOTO Inde ... motograndprix.motorionline.com

MotoGP oggi in tv, GP Brasile 2026: orari warm-up e gara, streaming, diretta Sky, differita TV8Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa in Sud America per il Gran Premio del Brasile, secondo round stagionale, in programma oggi, domenica 22 ... oasport.it

MOTO2 - HOLGADO CONQUISTA LA POLE POSITION IN BRASILE Nelle qualifiche della Moto2, disputate eccezionalmente di domenica per via dei ritardi di ieri, il più veloce è stato Dani Holgado. Lo spagnolo del team Aspar, passato dal Q1, ha avuto la meg facebook

Problemi al circuito dell'Autodromo Internacional Ayrton #Senna, a #Goiânia in #Brasile, dove una grossa #buca comparsa sul rettilineo principale dopo le qualifiche della #MotoGP ha costretto gli organizzatori a sospendere le sessioni di #Moto2 e #Moto x.com