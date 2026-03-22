LIVE Moto2 GP Brasile 2026 in DIRETTA | Arbolino cerca il colpaccio

Benvenuti alla diretta della gara Moto2 del Gran Premio del Brasile 2026, seconda tappa del Motomondiale. Seguono aggiornamenti sui piloti e sui risultati in tempo reale, con particolare attenzione alla performance di Arbolino, che punta a un colpaccio. La corsa è in corso e i tifosi sono collegati per seguire ogni movimento in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 valida per il Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Goiania, assoluta novità di questa stagione, andrà in scena la caccia alla seconda vittoria di questo inizio di Mondiale. La giornata della Moto2 inizierà però già alle 13.40, quando i protagonisti scenderanno in pista per affrontare le qualifiche, posticipate a domenica a causa del problema sul rettilineo del tracciato brasiliano. Ad oggi, infatti, ancora non conosciamo la composizione della griglia di partenza e le uniche fonti sull’andamento dei piloti ci vengono fornite dalle prove libere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Arbolino cerca il colpaccio Articoli correlati Moto2, Alex Escrig chiude in vetta una bagnata FP1 del GP del Brasile. Vietti veloce, Arbolino nella top10Alex Escrig ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: FP2 dalle 14.10, prima delle qualifiche. Bezzecchi in cerca di risposte Aggiornamenti e notizie su LIVE Moto2 GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Arbolino cerca il colpaccio; MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8); DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA. LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marquez batte un gagliardo Di Giannantonio. Aprilia ridimensionataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 20.46 In ... oasport.it MotoGP, gli orari del GP Brasile 2026: dove vedere la garaSecondo Gran Premio 2026 per la MotoGP, in pista in Brasile fino a domenica 22 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Piloti in pista su un circuito nuovo, la rinnovata pista del Goiania intit ... sport.sky.it Dal buco che si è aperto sul rettilineo del tracciato brasiliano alla Sprint race che parte in ritardo, con buona pace di qualifiche Moto3 e Moto2 che sono sacrificate di nuovo. Ne parliamo con Carletto Pernat #motogp - facebook.com facebook Problemi al circuito dell'Autodromo Internacional Ayrton #Senna, a #Goiânia in #Brasile, dove una grossa #buca comparsa sul rettilineo principale dopo le qualifiche della #MotoGP ha costretto gli organizzatori a sospendere le sessioni di #Moto2 e #Moto x.com