LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in DIRETTA | partita la caccia alla pole position

Al via le prove ufficiali del GP Portogallo 2026 di Superbike, con le sessioni di qualificazione in corso. Alle 12.20, secondo quanto riportato, un pilota si trova a 175 millesimi dal miglior tempo. La classifica si sta formando rapidamente, mentre i piloti cercano di conquistare la posizione migliore per la partenza. La sessione è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Secondo Montella con un ritardo di 175 millesimi. 12.18 1:39.077 per Lecuona, nuovo record della pista. 12.16 15? per scoprire il poleman del GP del Portogallo. 12.15 SEMAFORO VERDE! Partita la caccia alla pole position! 12.13 Ricordiamo che con la Superpole si determinerà la griglia di gara-1. 12.10 Il britannico ha concluso entrambe le sessioni di prove libere e sembra essere molto veloce sul giro secco. L’emiliano dovrà essere perfetto e trovare subito il giusto ritmo. 12.05 Nicolò Bulega vuole confermare le sensazioni del venerdì prendendosi la pole position. Sam Lowes è il grande rivale di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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