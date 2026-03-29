LIVE Milano-Scandicci 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Numia ancora avanti nel 3° set ma occhio alle toscane 18-16

Nel terzo set tra Milano e Scandicci, il punteggio è 18-16 in favore delle padrone di casa, con un time-out chiamato dalla squadra milanese. Durante lo scambio, Akimova attacca senza successo, mentre Nwakalor riesce a bloccare il tentativo. Un challenge richiesto dall’allenatore di Milano conferma che l’attacco di Akimova era fuori campo. La partita dialoga ancora in equilibrio, con le toscane che cercano di recuperare lo svantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out di Milano. 18-16 Akimova attacca ma Nwakalor la mura! 18-15 Il challenge chiamato da Gaspari battezza out l’attacco di Akimova. 19-14 Che attacco di Akimova che piazza la diagonale stretta sulla riga da posto due. 18-14 Errore della banda italiana dai nove metri. 17-14 Bosetti trova la deviazione del muro. 17-13 Mani fuori di Piva da posto quattro. 16-13 Egonu taglia troppo la diagonale da posto due e non trova il campo. Time-out per Gaspari. 16-12 Non passa la diagonale di Bosetti. 15-12 Secondo mani fuori di fila per Egonu da posto due, ottimo lavoro sul muro di Bosetti. 14-12 La parallela interna di Antropova passa attraverso il muro di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Numia ancora avanti nel 3° set ma occhio alle toscane, 18-16 Articoli correlati LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane avanti nel secondo set ma occhio alla Numia, 6-8CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Diagonale piazzata in posto uno di Egonu da posto due. LIVE Scandicci-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane restano avanti ma occhio alla rimonta, 21-18CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-20 Diagonale di Egonu da posto due, un’altra! 22-19 La deviazione del muro di Milano sull’attacco di... Una raccolta di contenuti su LIVE Milano Scandicci 1 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo; VOLLEY FEMMINILE PLAY OFF SCUDETTO- Gara -3 Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 3-1; Playoff Serie A1 Tigotà – Scandicci riapre la Serie di semifinali: 3-1 a Milano, si andrà a Gara 4. LIVE Milano-Scandicci 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia cerca la fuga nel terzo set, 16-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Diagonale perfetta di Lanier da posto quattro. 1-0 Milano parte meglio e trova subito il vantaggio. 19-25 ... oasport.it Milano-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, programma, streamingUna sfida che vale tantissimo, forse più di quanto dica il punteggio della serie. Gara 4 della semifinale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Savino ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @verovolley e @savinodelbenevolley di Gara 4 delle Semifinali dei Playoff Scudetto A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Milano #Scandicci #poweredbytigotà - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Verso Gara-4, Milano e Scandicci si sfidano all’Allianz Cloud il pubblico può fare la differenza x.com