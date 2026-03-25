LIVE Scandicci-Milano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane restano avanti ma occhio alla rimonta 21-18

Nella partita di volley femminile tra Scandicci e Milano, le toscane sono avanti con il punteggio di 21-18. La gara prosegue con azioni intense, tra cui un diagonale di Egonu da posto due e un tentativo di attacco di Bosetti deviato dal muro di Milano. I punteggi si aggiornano frequentemente, mantenendo alta la tensione tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-20 Diagonale di Egonu da posto due, un’altra! 22-19 La deviazione del muro di Milano sull’attacco di Bosetti percorre tutto il nastro della rete per poi uscire. 21-19 Mani fuori di Lanier importantissimo per Milano. Questa volta è Lavarini che chiama time-out. 21-18 Bosetti vince lo scontro a rete con Bosio. 20-18 Egonu subisce il muro di Weitzel. 19-18 Diagonale pazzesca di Egonu da posto due. 19-17 Scandicci mura il palleggio di Lanier. 18-17 Anche Egonu non sbaglia con la diagonale da posto quattro. 18-16 Che diagonale di Antropova da posto due! Gaspari costretto a chiamare il il time-out. 17-16 Lanier piazza la diagonale da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane restano avanti ma occhio alla rimonta, 21-18 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Scandicci-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete dominano ma occhio alla rimonta, 14-18toscana Leggi anche: LIVE Scandicci-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane partono avanti nel primo set, 8-4 Altri aggiornamenti su LIVE Scandicci Milano 1 0 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo; Coppe europee – Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League; Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Serie A1 Tigotà. LIVE Scandicci-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Antropova risponde a suo modo con una diagonale piazzata da sposto due. 5-3 Diagonale piazzata in posto sei ... oasport.it Diretta | Scandicci Milano (risultato 1-0) streaming video Rai: set di casa! (oggi 25 marzo 2026)Diretta Scandicci Milano streaming video Rai, oggi 25 marzo 2026: orario e risultato live di gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. ilsussidiario.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. TKandz · NOW OR NEVER. WARM UP SCANDICCI-MILANO @savinodelbenevolley @verovolley Live su @dazn_it #volleyball #volley #ilovevolley #pallavolo #seriea1tigotà - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Si surriscalda l'attesa per gara 3 tra Scandicci e Milano: le toscane spalle al muro devono vincere x.com