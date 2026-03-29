LIVE Milano-Scandicci 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | toscane avanti nel secondo set ma occhio alla Numia 6-8

Nel secondo set della partita tra Milano e Scandicci, le toscane erano in vantaggio, ma si sono trovate sotto 7-8 dopo un punto di Egonu con una diagonale in posto uno. L’allenatore di Milano ha richiesto un time-out. La gara è in diretta streaming e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Diagonale piazzata in posto uno di Egonu da posto due. Lavarini chiama time-out. 6-8 La statunitense trova lo spazio in mezzo al muro e piazza il secondo punto di fila da posto quattro. 6-7 Skinner trova la deviazione vincente sul muro di Kurtagic. 6-6 Diagonale pazzesca di Antropova da seconda linea. 6-5 Grande chiamata del coach di Milano, il pallone ha toccato a terra! Lavarini chiama challenge sul possibile touch floor del pallone sul pallonetto di Piva. 5-5 Antropova trova il mani fuori sul muro di Piva. 5-4 Il nastro aiuta Antropova a mettere la diagonale in campo. 5-3 Piva prende la riga con una parallela da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane avanti nel secondo set ma occhio alla Numia, 6-8 Articoli correlati LIVE Scandicci-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane restano avanti ma occhio alla rimonta, 21-18CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-20 Diagonale di Egonu da posto due, un’altra! 22-19 La deviazione del muro di Milano sull’attacco di... Leggi anche: LIVE Scandicci-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane partono avanti nel primo set, 8-4 Tutto quello che riguarda LIVE Milano Scandicci 1 0 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; Milano – Scandicci (Gara 2 Play Off Serie A1 Tigotà); Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo; VOLLEY FEMMINILE PLAY OFF SCUDETTO- Gara -3 Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 3-1. LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia vince 28-26 il primo set, 11 punti per EgonuCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-11 Esce la pipe di Skinner. 8-11 Mani fuori di Lanier sul muro di Nwakalor. 7-11 Antropova finta il colpo ... oasport.it Milano-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, programma, streamingUna sfida che vale tantissimo, forse più di quanto dica il punteggio della serie. Gara 4 della semifinale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Savino ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @verovolley e @savinodelbenevolley di Gara 4 delle Semifinali dei Playoff Scudetto A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Milano #Scandicci #poweredbytigotà - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Verso Gara-4, Milano e Scandicci si sfidano all’Allianz Cloud il pubblico può fare la differenza x.com