LIVE Scandicci-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane partono avanti nel primo set 8-4

Nella partita di volley femminile tra Scandicci e Milano, le toscane sono partite con un vantaggio di 8-4 nel primo set. Dopo aver mantenuto il punteggio 11-6, una giocatrice di Milano ha commesso un errore al servizio. Successivamente, il pallonetto di una giocatrice di Milano ha superato il muro avversario e ha toccato terra senza ostacoli. La partita è trasmessa in diretta con aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-6 Esce il servizio di Bosio. 10-6 Il pallonetto di Egonu supera il muro e atterra senza problemi. 10-5 Altro attacco da seconda linea di Antropova, che con il movimento in extra rotazione trova il mani fuori. 9-5 Come un treno Antropova piazza la parallela dalla seconda linea. 8-5 Attacco profondo ma che resta in campo! La parallela interna da posto due di Egonu è perfetta. Time-out per Milano. 8-4 Diagonale da posto quattro per Lanier. 7-4 Fast meravigliosa di Weitzel, non riesce la difesa impossibile a comunque una pronta Pietrini. 6-4 Primo attacco vincente di Egonu, diagonale da posto due. 6-3 Sbaglia anche Egonu in lunghezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane partono avanti nel primo set, 8-4 Articoli correlati LIVE Milano-Scandicci 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 24-26 un primo set lottatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milano chiama challenge per il tocco del muro eventuale, attendiamo. LIVE Bergamo-Scandicci 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane provano ad aumentare il vantaggio nel primo set, 16-1820-25 SCANDICCI VINCE IL PRIMO SET! Il muro di Nwakalor chiude il parziale con le toscane che, come in gara-1, partono avanti. Contenuti utili per approfondire LIVE Scandicci Milano 0 0 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo; Coppe europee – Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League; Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Serie A1 Tigotà. DIRETTA | Scandicci Milano (risultato 0-0) video streaming Rai: al via di gara-3! (oggi 25 marzo 2026)Diretta Scandicci Milano streaming video Rai, oggi 25 marzo 2026: orario e risultato live di gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. ilsussidiario.net Scandicci-Milano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, programma, streamingOggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Scandicci-Milano, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile: la compagine meneghina conduce la ... oasport.it CHE PRESTAZIONE DEI CENTRALI DI MILANO @kurtagichena e @annadanesi di @verovolley con 10 punti a testa trascinano Milano alla conquista di Gara2 di Semifinale PlayOff Scudetto contro Scandicci! Rivediamo tutti i loro muri-punto #d - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Si surriscalda l'attesa per gara 3 tra Scandicci e Milano: le toscane spalle al muro devono vincere x.com