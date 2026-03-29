LIVE Italia-Germania Mondiali curling 2026 in DIRETTA | serve una grande prestazione

Oggi si svolge la partita tra Italia e Germania nel torneo maschile di curling dei Mondiali 2026, valida per il round robin. La gara viene trasmessa in diretta e aggiornata costantemente, con l’obiettivo di seguire passo dopo passo le mosse delle due squadre. La partita si svolge in una struttura dedicata all’evento, con entrambe le squadre pronte a scendere sul ghiaccio per l’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla D IRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Germania, partita valevole per il round robin del Mondiale maschile di curling 2026. Nella terza giornata il quartetto azzurro torna sul ghiaccio per cambiare marcia e trovare fiducia. L’Italia arriva a questo Mondiale dopo uno scossone che ha seguito i Giochi Olimpici. A poco più di un mese dalla rassegna a cinque cerchi la spedizione italiana ha cambiato il proprio skip passando dalle mani di Joel Retornaz a quelle di Stefano Spiller, alla prima grande esperienza. Insieme al giovane azzurro sono stati confermati Sebastiano Arman ed Amos Mosaner come second e third, mentre il lead è Alberto Pimpini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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