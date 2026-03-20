LIVE Italia-Svizzera Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | serve un’impresa contro le vice-campionesse olimpiche

Alle ore attuali si svolge l’undicesima partita del round robin del Mondiale femminile di curling a Calgary, in Canada, tra Italia e Svizzera. La gara viene trasmessa in diretta e rappresenta un match importante nel torneo. I tifosi e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa piattaforma. La sfida si gioca tra le squadre nazionali delle due nazioni.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Svizzera. L’Italia torna sul ghiaccio per una sfida da “Mission Impossible” quella di provare a superare la Svizzera, vice-campionessa olimpica in carica. Servirà precisione tanto nei tiri, quanto nelle spazzate, per mettere più stone possibili all’interno della house, vicino al bottone, per raccogliere più punti possibili nel corso dei 10 end in programma. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’undicesimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it

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