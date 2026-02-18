L’Italia ha perso contro il Canada 7-8 nel curling femminile alle Olimpiadi, un risultato deciso all’ultimo turno supplementare. Le azzurre hanno dato tutto, ma le nordamericane hanno mantenuto la calma sotto pressione. La partita si è conclusa con un tiro decisivo delle canadesi, che hanno ottenuto la vittoria grazie a un’ottima strategia. La gara ha mostrato l’equilibrio tra le due squadre e la capacità di resistere ai momenti di tensione. La partita si è conclusa con un risultato che cambia le prospettive delle italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.13 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live testuale di Italia-Canada termian qui! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.12 Le ragazze azzurre hanno aumentato il proprio rendimento in queste ultime partite, tanto da mettere in grossissima difficoltà lo squadrone canadese. Per le italiane rimane un po’ di rammarico per non aver giocato così dall’inizio del torneo. 22.10 Nonostante la sconfitta l’Italia ha giocato un grandissimo curling, forse il migliore fin qui in questi Giochi Olimpici. Il quartetto della skip Constantini è sceso sul ghiaccio più leggero delle proprie avversarie che, specialmente ad inizio match, hanno sbagliato colpi non da loro a causa della tensione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Canada 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le nordamericane vincono all’extra-end, grande prestazione delle azzurre

LIVE Italia-Canada 7-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti per le azzurre, si va all’extra-end!L’Italia e il Canada si sono sfidate in una partita di curling che si è conclusa 7-7, con un pareggio arrivato all’extra-end.

LIVE Italia-Canada, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sfida alle fortissime nordamericaneL’Italia affronta il Canada nel curling femminile alle Olimpiadi, causa l’esigenza di qualificarsi per le fasi finali.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.