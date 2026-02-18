LIVE Italia-Canada 7-8 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | le nordamericane vincono all’extra-end grande prestazione delle azzurre
L’Italia ha perso contro il Canada 7-8 nel curling femminile alle Olimpiadi, un risultato deciso all’ultimo turno supplementare. Le azzurre hanno dato tutto, ma le nordamericane hanno mantenuto la calma sotto pressione. La partita si è conclusa con un tiro decisivo delle canadesi, che hanno ottenuto la vittoria grazie a un’ottima strategia. La gara ha mostrato l’equilibrio tra le due squadre e la capacità di resistere ai momenti di tensione. La partita si è conclusa con un risultato che cambia le prospettive delle italiane.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.13 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live testuale di Italia-Canada termian qui! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.12 Le ragazze azzurre hanno aumentato il proprio rendimento in queste ultime partite, tanto da mettere in grossissima difficoltà lo squadrone canadese. Per le italiane rimane un po’ di rammarico per non aver giocato così dall’inizio del torneo. 22.10 Nonostante la sconfitta l’Italia ha giocato un grandissimo curling, forse il migliore fin qui in questi Giochi Olimpici. Il quartetto della skip Constantini è sceso sul ghiaccio più leggero delle proprie avversarie che, specialmente ad inizio match, hanno sbagliato colpi non da loro a causa della tensione. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Canada 7-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti per le azzurre, si va all’extra-end!L’Italia e il Canada si sono sfidate in una partita di curling che si è conclusa 7-7, con un pareggio arrivato all’extra-end.
LIVE Italia-Canada, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sfida alle fortissime nordamericaneL’Italia affronta il Canada nel curling femminile alle Olimpiadi, causa l’esigenza di qualificarsi per le fasi finali.
Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; RECAP! Italia di bronzo, rivivi il 5-3 contro la Gran Bretagna; Giorno 7, Sessione 3 | Hockey: Cechia - Canada (ES2) Milano Cortina 2026; Fontana, un'altra finale con la staffetta nei 3000.
LIVE Italia-Canada, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sfida alle fortissime nordamericaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Per l'Italia ci sarà un cambia di formazione! Marta Lo Deserto, che stava giocando il torneo con più ... oasport.it
LIVE Italia-Canada, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri si giocano le semifinali, serve un’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, penultimo impegno degli azzurri nel round ... oasport.it
BOOPGATE / Round robin verso la conclusione nei tornei a squadre del curling. L'Italia maschile nel pomeriggio si complica la vita perdendo con il Canada, squadra che ha fatto scoppiare negli scorsi giorni il "boopgate". Il fair-play nel curling esiste ancora facebook
MILANO CORTINA | Italia del curling maschile sconfitta dal Canada 8-3. Qualificazione ancora possibile, domani la corazzata Svizzera. #ANSA x.com