LIVE Italia-Germania Mondiali curling 2026 in DIRETTA | prova di maturità per Spiller

Oggi si svolge la partita tra Italia e Germania, valida per il round robin del Mondiale maschile di curling 2026. La sfida si gioca in diretta e sarà seguita con aggiornamenti in tempo reale. La partita rappresenta una tappa importante del torneo, che si sta disputando con incontri tra le varie nazionali partecipanti. La diretta è disponibile sul sito di OA Sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla D IRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Germania, partita valevole per il round robin del Mondiale maschile di curling 2026. Nella terza giornata il quartetto azzurro torna sul ghiaccio per cambiare marcia e trovare fiducia. L’Italia arriva a questo Mondiale dopo uno scossone che ha seguito i Giochi Olimpici. A poco più di un mese dalla rassegna a cinque cerchi la spedizione italiana ha cambiato il proprio skip passando dalle mani di Joel Retornaz a quelle di Stefano Spiller, alla prima grande esperienza. Insieme al giovane azzurro sono stati confermati Sebastiano Arman ed Amos Mosaner come second e third, mentre il lead è Alberto Pimpini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: prova di maturità per Spiller Articoli correlati LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: il giovane Stefano Spiller affronta il colosso Edin!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la terza giornata dei Mondiali... LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e... Tutto quello che riguarda LIVE Italia Germania Mondiali curling... Temi più discussi: LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione; Playoff Mondiali e amichevoli: le partite su Sky; Italia-Irlanda del Nord in diretta sulla Rai o su Sky? Il canale tv e dove vedere il Playoff per i Mondiali in streaming; Mondiali, in campo Italia-Irlanda del Nord 1-0 LIVE Gol di Tonali al 56'. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it Italia-Germania oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it Cosa le viene in mente 55 anni dopo di Italia-Germania 4-3 «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare - facebook.com facebook #Under16: 1-1 tra Italia e Germania a Caorle nel primo test match Pasqual: “Partita probante” figc.it/it/nazionali/n… #Azzurrini #VivoAzzurro x.com