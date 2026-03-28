Inizia la terza giornata dei Mondiali di curling 2026 con l’incontro tra Italia e Svezia. La partita è in corso e vede protagonista il giovane atleta italiano Stefano Spiller, che si confronta con il giocatore svedese Edin. La diretta viene aggiornata in tempo reale, offrendo un resoconto continuo di quanto accade sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la terza giornata dei Mondiali di curling 2026 tra Italia e Svezia. Sul ghiaccio di Ogden (Stati Uniti d’America) continua la caccia al titolo iridato con diverse nazionali in vena di rinnovamento dopo la chiusura del quadriennio olimpico. Tra di esse figura l’Italia, che lancia come skip il giovane Stefano Spiller, argento ai mondiali juniores disputati qualche settimana fa. Appuntamento alle 16.00 per la sfida agli scandinavi. Accanto al promettente Spiller ci saranno i confermati Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini (riserva). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: il giovane Stefano Spiller affronta il colosso Edin!

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