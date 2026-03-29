LIVE Italia-Germania Mondiali curling 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Mancano pochi minuti all'inizio della partita tra Italia e Germania ai Mondiali di curling 2026. La Germania ha vinto il last stone draw e avrà il martello nel primo end. La diretta in corso permette di seguire l'andamento dell'incontro in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 La Germania ha vinto il last stone draw ed avrà il martello nel primo end 16.58 I tedeschi sono rappresentati da Johannes Scheurl (lead), Felix Massenzehl (second), Benjamin Kapp (third) e Marc Muskatewtiz (skip). L’alternate è Mario Trevisiol 16.55 Insieme al giovane azzurro sono stati confermati Sebastiano Arman ed Amos Mosaner come second e third, mentre il lead è Alberto Pimpini. L’alternate della squadra è Mattia Giovanella. 16.52 L’Italia arriva a questi Mondiali con uno scossone dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina. A poco più di un mese dalla rassegna a cinque cerchi la spedizione italiana ha cambiato il proprio skip passando dalle mani di Joel Retornaz a quelle di Stefano Spiller, alla prima grande esperienza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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