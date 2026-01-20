Alle ore 17.43 si accendono i riflettori sulla partita tra Italia e Polonia, valida per gli Europei di pallamano 2026. La diretta offre aggiornamenti in tempo reale sull’andamento dell’incontro, che si svolge in un contesto di eliminazione ormai definitiva per la nazionale italiana, sconfitta nelle prime due sfide contro Islanda e Ungheria. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 La nazionale italiana è già eliminata in virtù delle due sconfitte con Islanda (39-26) ed Ungheria (32-26). Gli azzurri hanno sì raccolto due sconfitte, ma ha messo in campo un buon livello di gioco sia contro l’Islanda che contro l’Ungheria dimostrando i progressi fatti negli ultimi anni prima sotto la sapiente direzione di Riccardo Trillini e poi con Bob Hanning negli ultimi 12 mesi. 17.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, partita valevole per la terza giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

LIVE Italia-Ungheria, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, gli azzurri cercano un’impresaSegui la diretta della partita tra Italia e Ungheria agli Europei di pallamano 2026.

LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio degli azzurriTra pochi minuti prende il via la partita tra Italia e Islanda, valida per gli Europei di pallamano 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: LIVE Italia-Polonia, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: match fondamentale per i Mondiali 2027; EHF EURO 2026: azzurri contro la Polonia per il terzo posto del Gruppo F (ore 18:00, diretta Sky Sport Arena e YouTube); Pallamano, Europei maschili: gli Azzurri su Sky; Dove vedere in tv Italia-Polonia, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming.

LIVE Italia-Polonia, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: match fondamentale per i Mondiali 2027 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, partita ... oasport.it

Italia-Polonia oggi, Europei pallamano 2026: orario, tv, programma, streaming - Mettersi alle spalle le sconfitte e andare a prendersi una vittoria dalla valenza doppia. L'Italia della pallamano è pronta a tornare in campo agli ... oasport.it

Film Ewa-The Last Lesson Documentario Italia, Polonia 2025, 67' italiano, polacco Regia Andrea Mura, Federico Savonitto Produzione Ginko Film, Plesnar & Krauss Films, La Bandita, Takaità Film Anteprima del film seguita da chiacchierata con Ewa Benesz - facebook.com facebook