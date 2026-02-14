LIVE Italia-Svezia Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

L’Italia affronta la Svezia nel curling femminile alle Olimpiadi, perché vuole conquistare punti importanti nella fase a gironi. L’incontro inizia tra pochi minuti e i tifosi sono già davanti agli schermi per seguire la sfida in tempo reale. La partita si svolge alla rinnovata arena di Pechino, dove le atlete si preparano a scendere sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 18.48 tra poco meno di 20 minuti l’Italia torna sul ghiaccio per la quarta partita del torneo di Curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 18.45 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Svezia, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo una prima giornata complicata le azzurre tornano sul ghiaccio per provare a risalire la china della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro LIVE Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino è iniziata la partita di hockey ghiaccio femminile tra Italia e Svezia. LIVE Italia-Corea del Sud, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via, le azzurre cercano il riscatto Alle Olimpiadi di Pechino, le azzurre del curling femminile scendono in pista contro la Corea del Sud. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: RECAP! L'Italia apre alla grande: battuta 7-6 la Svezia di Edin; LIVE Italia-Svezia 4-9, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri fuori fase, si complica il cammino verso la semifinale; Giorno 2 | Hockey: Svezia - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Svezia, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: serve una vittoria per rilanciarsiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it LIVE Italia-Svezia 7-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: CAPOLAVORO AZZURO! Il fuoriclasse Edin si inchina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57 Per oggi è tutto amici di OA Sport! Grazie per aver seguito la Diretta Live testuale della prima sfida del ... oasport.it Sabato olimpico da non perdere! Dal Gigante maschile al Biathlon, dal Curling Italia-Svezia fino alle finali di Short Track: il 14 febbraio a Milano Cortina 2026 è una giornata pienissima di emozioni Si comincia presto… si finisce dopo le 22! facebook LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco l’esordio contro Edin - x.com