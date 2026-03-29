LIVE Italia-Germania Mondiali curling 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro tedeschi con il martello nel primo end

La partita tra Italia e Germania ai Mondiali di curling 2026 è iniziata. I tedeschi hanno preso il controllo del primo end, con un colpo che ha messo in evidenza la strategia di apertura. Durante l'incontro, le squadre si sono affrontate con mosse concentrate, mentre un giocatore ha adottato una mossa difensiva posizionando una guardia bassa davanti alla stone centrale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Guardia bassa messa da Spiller a protezione della stone posta al centro della casa. 17.14 Kapp promuove la guardia italiana sulla stone rossa appena giocata da Mosaner. La battente resta come guardia alta centrale. 17.12 Ottimo hit and roll di Mosaner che boccia la gialla appena giocata e si riporta verso il centro. 17.12 Kapp tenta la doppia bocciata sfruttando la stone in casa a sinistra ma sfiora solamente la rossa al centro. 17.12 Grande giocata di Mosaner che promuove la guardia italiana sulla prima rossa in casa andando a bocciare le due gialle. Italia che ha il centro della casa, ben protetto da due guardie alte e centrali e da due stone in casa leggermente spostate verso destra e sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro, tedeschi con il martello nel primo end Articoli correlati LIVE Italia-Svizzera 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il nono end. Elvetiche col martello a disposizioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL NONO END: hammer ancora la Svizzera, non è detto che sia una cattiva notizia per l’Italia che... Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il primo end della gara Altri aggiornamenti su LIVE Italia Germania Mondiali curling... Temi più discussi: LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione; Playoff Mondiali e amichevoli: le partite su Sky; Italia-Irlanda del Nord in diretta sulla Rai o su Sky? Il canale tv e dove vedere il Playoff per i Mondiali in streaming; Olimpiadi e Mondiali di atletica, è derby fra Italia e Germania... LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it La Germania ha chiesto all'Italia di controllare Ilaria Salis a Roma. Penso che il nsotro governo e quello tedesco dovrebbero chiarire questa storia. x.com Cosa le viene in mente 55 anni dopo di Italia-Germania 4-3 «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare - facebook.com facebook