LIVE Italia-Svizzera 0-0 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | inizia il primo end della gara

Alle 16.14, durante la partita di curling tra Italia e Svizzera ai Mondiali femminili del 2026, si è svolto il primo end. Costantini ha effettuato un tiro preciso e ha preso il centro della house, attirando l’attenzione. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti continui. La partita è ancora senza gol, con il punteggio fermo sullo 0-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Hit & Roll di Costantini che si prende il centro della house con un primo bellissimo tiro. 16.13 Ora è il momento delle ultime due stone a testa. Inizia l’Italia con Stefania Costantini. 16.11 Azzurre, in maglia bianca, molto aggressive. La Svizzera si adegua pulendo la zona intorno al “Bottone”: Costantini ora dà indicazioni a Giulia Zardini Lacedelli. 16.09 L’Italia prova a riempiere la house, Svizzera che per ora cerca di tenerla pulita. Ora al tiro c’è Elena Mathis. 16.06 Nei prime due tiri, spazzate e controspazzate: l’Italia mette una stone nella house, le elvetiche piazzano una guardia nella parte alta della zona di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il primo end della gara Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre subito in battaglia sin dal primo end LIVE Italia-Canada 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto per le americane nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Una selezione di notizie su LIVE Italia Svizzera 0 0 Mondiali... Discussioni sull' argomento Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani; Pallamano: qualificazioni mondiali, Italia-Svizzera a maggio a Faenza; Finlandia vs Svizzera - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia). LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il primo end della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Ora è il momento delle ultime due stone a testa. Inizia l'Italia con Stefania Costantini. 16.11 Azzurre, ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook