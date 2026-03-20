LIVE Italia-Svizzera 0-0 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | inizia il primo end della gara

Da oasport.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16.14, durante la partita di curling tra Italia e Svizzera ai Mondiali femminili del 2026, si è svolto il primo end. Costantini ha effettuato un tiro preciso e ha preso il centro della house, attirando l’attenzione. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti continui. La partita è ancora senza gol, con il punteggio fermo sullo 0-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Hit & Roll di Costantini che si prende il centro della house con un primo bellissimo tiro. 16.13 Ora è il momento delle ultime due stone a testa. Inizia l’Italia con Stefania Costantini. 16.11 Azzurre, in maglia bianca, molto aggressive. La Svizzera si adegua pulendo la zona intorno al “Bottone”: Costantini ora dà indicazioni a Giulia Zardini Lacedelli. 16.09 L’Italia prova a riempiere la house, Svizzera che per ora cerca di tenerla pulita. Ora al tiro c’è Elena Mathis. 16.06 Nei prime due tiri, spazzate e controspazzate: l’Italia mette una stone nella house, le elvetiche piazzano una guardia nella parte alta della zona di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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